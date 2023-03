Euro 2024, il Ct Mancini riparte dall'Inghilterra: gli Azzurri al Maradona (ore 20.45) nel ricordo di Wembley e Gianluca Vialli

NAPOLI -L'Italia del ct di Jesi Roberto Mancini riparte da Napoli. Stasera al Maradona (calcio d'inizio ore 20.45) gli azzurri affronteranno l'Inghilterra di Gareth Southgate nella prima partita di qualificazione all'Europeo 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Sold out con 41mila biglietti venduti (circa 2500 gli inglesi presenti con l'intera città blindata dopo i noti fatti di Napoli-Eintracht Francoforte). La mente di tutti non può che andare alla straordinaria serata di Wembley 2021 con la Nazionale campione d'Europa dopo essersi imposta, ai rigori, proprio contro gli inglesi padroni di casa. E non può che andare, allo stesso modo, al memorabile abbraccio tra Mancini e Gianluca Vialli scomparso lo scorso 6 gennaio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA: (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. All: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. All: Southgate.