L'esordio della Lube al Mondiale per club contro l'Al-Rayyan e stasera c'è Verona

CIVITANOVA - La Federazione internazionale di pallavolo ha ufficializzato il calendario del Mondiale per Club 2019, trofeo cui prenderà parte, per il terzo anno consecutivo, la Cucine Lube Civitanova. L'edizione 2019 andrà in scena dal 3 all'8 dicembre, a Betim in Brasile, con un formula che prevede che per le formazioni qualificate (Civitanova, Sada Cruzeiro, Zenit Kazan e Al-Rayyan) la disputa di un girone all'italiana: in base alla classifica, si definiranno le semifinali (1/a-4/a e 2/a-3/a). Civitanova esordirà contro i qatarioti dell'Al-Rayyan martedì 3 dicembre, il giorno dopo affronterà i padroni di casa del Cruzeiro e infine, giovedì 5, i russi. Le semifinali sono in programma sabato 7, le finali domenica 8 dicembre.



Intanto stasera si giocano le partite del turno infrasettimanale di Superlega valida per la quinta giornata: la Lube sarà di scena a Verona alle 20.30 contro la Calzedonia. La squadra di Fefè De Giorgi insegue il sesto successo consecutivo per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno.





