Esordio contro gli argentini del San Juan e poi i brasiliani del Funvic Taubaté per la Lube al Mondiale per club

CIVITANOVA La Fivb ha definito il calendario di tutte le partite del Mondiale per Club, a cui la Lube Civitanova, squadra detentrice del titolo 2019 (ultima edizione disputata), parteciperà dal 7 al 12 dicembre a Betim, in Brasile, al posto dello Zaksa, team vincitore della Champions League. I cucinieri, inseriti nella Pool A, debutteranno l’8 dicembre alle 21 italiane contro gli argentini dell’UPCN San Juan e torneranno in campo il giorno dopo alla stessa ora per misurarsi contro i brasiliani del Funvic Taubaté. Le prime due squadre dei gironi otterranno la qualificazione alle semifinali, previste rispettivamente alle 21 del venerdì e alle 00.30 del sabato 11 dicembre. La finalissima è in programma alle ore 00.30 di domenica 12 dicembre (le 20.30 di sabato 11 dicembre in Brasile). Tutte le partite saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma pay per view Volleyball World Tv. Sito ufficiale: www.welcome.volleyballworld.tv

Programma Mondiale per Club (orari italiani)

Martedì 7 dicembre ore 22 Funvic Taubaté-UPCN San Juan

Mercoledì 8 dicembre ore 1.30 Sada Cruzeiro-Foolad Sirjan e ore 21 Cucine Lube Civitanova - UPCN San Juan

Giovedì 9 dicembre ore 00.30 Foolad Sirjan-Trentino Itas e ore 21 Cucine Lube Civitanova - Funvic Taubaté

Venerdì 10 dicembre ore 00.30 Sada Cruzeiro-Trentino Itas e ore 21 semifinale 1

Sabato 11 dicembre ore 00.30 semifinale 2 e ore 21 finale per il terzo posto

Domenica 12 dicembre ore 00.30 finale per il titolo mondiale

