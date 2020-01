Esonerato Guiducci, la Vigor sceglie per ripartire Aldo Clementi

SENIGALLIA - Tre sconfitte di fila, situazione difficile, poco gioco e la decisione più difficile con la dirigenza rossoblù che dopo una profonda valutazione ha deciso: via Massimiliano Guiducci, guida tecnica affidata ad Aldo Clementi.



IL COMUNICATO UFFICIALE

La FC Vigor Senigallia comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Massimiliano Guiducci. Dopo attente e approfondite riflessioni, la società ha ritenuto necessario dare una svolta alla squadra che stava dimostrando di essere in difficoltà.



Si ringrazia l’allenatore e la persona Massimiliano Guiducci per lo straordinario lavoro svolto da un anno e mezzo a questa parte. Nel cuore e nelle mente di dirigenza, tifoseria e città resta in particolare la stagione scorsa, in cui la Vigor è stata protagonista e dopo anni di purgatorio ha riconquistato il massimo campionato regionale di Eccellenza con una cavalcata trionfale culminata con la vittoria ai playoff.



A Massimiliano Guiducci va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con grandissima professionalità, competenza e serietà e l’augurio delle migliori fortune sportive per il futuro.



Contestualmente la Vigor Senigallia annuncia il nuovo allenatore. Si tratta di Aldo Clementi, tecnico cresciuto e sbocciato nella società rossoblu che ha trovato un accordo con il club sino a giugno 2021. Clementi torna alla Vigor dopo tante e fortunate esperienze. A lui vanno il nostro bentornato e l’augurio di un lavoro proficuo.



