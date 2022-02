Esame Fabriano per la Vigor, le inseguitrici costrette a vincere. Rinviata per neve Urbino-Servigliano

ANCONA La quarta giornata del girone di ritorno in Eccellenza, in programma alle ore 15, propone alla capolista Vigor l’ostica sfida dell’Aghetoni contro il Fabriano Cerreto, in serie positiva da cinque partite con quattro vittorie e un pareggio. Scivolato a -10 dalla vetta a causa dei quattro pareggi consecutivi, il Fossombrone vuole tornare alle antiche abitudini contro il Valdichienti che non può concedersi altri passi. La Jesina punta a imporre la legge del Carotti sul Grottammare che ha fornito segnali di vita nelle ultime due partite conquistando 4 punti, mentre non intende smettere di sorprendere il Colli, opposto al Porto Sant’Elpidio rilanciato da cinque risultati utili. L’Atletico Ascoli architetta una nuova prova di forza, ma l’Atletico Gallo non può permettersi errori per non essere risucchiato dalle sabbie mobili. Sangiustese-Urbania assegna punti preziosi per lasciare il limbo di metà classifica a due compagini che hanno smarrito la via dei tre punti nel 2022. Tornato al successo dopo 12 partite, il Marina progetta di sbloccarsi anche tra le mura amiche contro il Montefano. A riposo la Biagio Nazzaro, è stata invece rinviata per neve Urbino-Servigliano.

ECCELLENZA 21ª giornata (ore 15)

Azzurra Colli-Porto Sant’Elpidio

Atletico Ascoli-Atletico Gallo

Fabriano Cerreto-Vigor Senigallia

Fossombrone-Valdichienti

Jesina-Grottammare

Marina-Montefano

Sangiustese-Urbania

Urbino-Servigliano rinviata

Riposa: Biagio Nazzaro

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 43

Fossombrone 33

Azzurra Colli 30

Jesina 29

Atletico Ascoli 28

Marina 27

Sangiustese 27

Valdichienti 26

Urbania 25

Atletico Gallo 23

Porto Sant’Elpidio 23

Montefano 22

Urbino 21

Fabriano Cerreto 21

Biagio Nazzaro 21

Grottammare 15

Servigliano 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA