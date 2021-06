Eriksen perde i sensi in campo: lungo massaggio cardiaco, poi apre gli occhi. «È vigile e stabilizzato»

Christian Eriksen è svenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia a Copenaghen. Il fantasista dell'Inter, colto da un malore, è apparso subito in gravi condizioni, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari con un massaggio cardiaco durato circa 10 minuti. In campo i calciatori hanno immediatamente intuito la gravità dellla situazione. Sugli spalti grande paura, la moglie di Eriksen è scesa in campo in lacrime. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi mentre il giocatore è stato portato via in barella, coperto dai compagni e un telo. La gara è stata sospesa. Eriksen è stato portato in ospedale a Copenaghen, sede della partita della Danimarca con la Finlandia. In una foto scattata dai fotografi a bordo campo è possibile vedere il centrocampista con gli occhi aperti: un'immagine che ha immediatamente confortato il mondo del calcio e non solo, dopo lunghissimi minuti di apprensione per le condizioni di salute del trequartista danese.

Eriksen, la moglie Sabrina in lacrime dopo il malore del marito: l'abbraccio di Kjaer e Schmeichel

Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami al Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata. Un nuovo aggiornamento è previsto per le 19.45. Così sul suo profilo Twitter la federcalcio danese.

Dramma Eriksen, l'Uefa sospende Danimarca-Finlandia per emergenza medica

«A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la Uefa ha accettato di riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia stasera alle 20:30. Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, poi ci sarà un intervallo di 5 minuti seguito dal secondo tempo». Lo comunica la Uefa attraverso i propri canali social.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

