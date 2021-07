Euro 2020: Eriksen, la moglie e i sei paramedici che lo hanno salvato allo stadio per la finale su invito della Uefa

Il campione danese Christian Eriksen, sua moglie e i sei paramedici che intervenendo in campo lo scorso 12 giugno nella partita contro la Finlandia gli hanno salvato la vita potrebbero essere a Wembley per la finale di Euro 2020. La Uefa ha infatti deciso di invitarli tutti a assistere alla finale degli europei.

Eriksen, previsto il rientro in Italia per metà luglio, ma poi? Prove generali di ritorno alla normalità

L'attesa è quindi per lui ancor più forte per questa stasera quando la nazinale Danese affronterà i padroni di casa inglesi in semifinale. L'attaccante interista potrebbe quindi veder giocare la sua squadra l'ultima partita del torneo. «Christian si sente ancora parte di questo gruppo. La Danimarca è un paese piccolo, i legami tra i giocatori sono molto stretti», ha commentato Martin Schoots, l'agente di Eriksen.

Christian Eriksen and the medics who saved him have been invited to the Euro 2020 final by UEFA ❤️ pic.twitter.com/oewJ372hSa

— SPORTbible (@sportbible) July 6, 2021