Episodio choc a fine gara in Lega Pro. Un ex Serie A prende a pugni un tifoso avversario e finisce in Questura

NOVARA- Incredibile quanto accaduto nel girone A di Lega Pro al termine della sfida di ieri (26 marzo) tra Piacenza e Novara terminata con il risultato di 1-1. Il difensore novarese Yohan Benalouane, ex tra le altre di Cesena, Atalanta e Leicester (con tante presenze tra Serie A e Premier League) ha colpito con un pugno un tifoso di casa dopo un diverbio nato nel parcheggio dello stadio Garilli.

LEGGI ANCHE: Punti pesanti in palio nella 34°: l'Ancona pareggia in Sardegna. Esulta la Recanatese, "X" Fermana. Crolla la Vis

I fatti

Benalouane era uscito dal recinto dello stadio, dove era parcheggiato il pullman del Novara, per recuperare alcuni oggetti personali dall'auto del suo compagno di squadra Galuppini. Durante il percorso ha incrociato i tifosi piacentini e da lì è nato il diverbio concluso dall'aggressione. Il tifoso è stato portato in ospedale dall'ambulanza dove è stato medicato con dieci punti di sutura all'arcata sopraccigliare destra. Benalouane è invece stato condotto in Questura per accertamenti con il rilascio avvenuto in tarda serata. Problemi anche per il deflusso del pullman del Novara bloccato fino alle 21, all'interno dello stadio, dagli altri sostenitori inferociti per l'accaduto.