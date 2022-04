Live Empoli-Napoli 0-1: all'intervallo decide il gol di Mertens!

Torna in campo lontano dallo stadio Maradona il Napoli, che ha perso il treno scudetto ma ha bisogno di una vittoria per consolidare la zona Champions. Dal canto suo l'Empoli non vince da mesi e vorrebbe regalare un successo di prestigio ai tifosi.

Spalletti cambia modulo e lancia Mertens e Osimhen per la prima volta insieme dall'inizio: la mossa paga perché dopo un primo tempo povero di occasioni è proprio il folletto belga a trovare il gol del vantaggio: buona l'azione di Lozano sulla destra, splendido il velo di Osimhen in mezzo all'area che libera Mertens, destro di prima intenzione e palla in buca.

Empoli (4-3-1-2)

13 Vicario; 30 Stojanovic, 42 Viti, 33 Luperto, 65 Parisi; Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 7 Verre; 9 Cutrone, 99 Pinamonti

A disposizione: 1 Ujkani, 22 Furlan, 5 Stulac, 6 Romagnoli, 8 Henderson, 10 Bajrami, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 15 Benassi, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 34 Ismajli. All. Andreazzoli.

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian Ruiz; 11 Lozano, 14 Mertens, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 12 Marfella, 25 Ospina, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 20 Zielinski, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 80 Barba. All. Spalletti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

