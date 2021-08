Empoli-Lazio alle 20.45 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Maurizio Sarri debutta sulla panchina della Lazio contro il suo passato. Tutto pronto al Castellani per la sfida che attende i biancocelesti contro l'Empoli per la prima gara del campionato di Serie A 2021/2022. La squadra romana scenderà in campo con il 4-3-3 con Reina tra i pali al posto di Strakosha, a guidare la difesa ci saranno Luiz Felipe e Acerbi e sugli esterni vedremo Lazzari e Hysaj. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic a centrocampo, e Felipe Anderson, Immobile e Raul Moro completano la compagine biancoceleste. Aurelio Andreazzoli, invece, punterà soprattutto su Cutrone e Mancuso in attacco.

APPROFONDIMENTI CALCIO Juve in pole, Roma e Lazio in ritardo: la griglia della serie A CALCIO Lazio, apre il Sarri park SPORT Pedro, il primo allenamento con la Lazio di Maurizio Sarri FORMELLO Lazio, Sarri difende Muriqi e minaccia di cacciare chi lo insulta

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. A disposizione: Brignoli, Furlan, Fiamozzi, Zurkowski, Crociata, Pirrello, Parisi, Haas, Henderson, S. Romagnoli, Viti, La Mantia, Asllani.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Moro. A disposizione: Strakosha, Patric, S. Radu, Marusic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Correa, Pedro, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tolfo e Di Iorio. Quarto Uomo: Santoro. Var: Nasca. Avar: Valeriani.

Empoli-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Empoli e Lazio, in diretta dalle 20:45, sarà visibile su Dazn, Sky Calcio e Sky Sport Uno, oltre in diretta streaming su Sky Go.

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA