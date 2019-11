​L'Empoli esonera Cristian Bucchi. Ecco tutti i nomi per la panchina toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMPOLi - Il destino sembrava ormai segnato. È arrivata anche l'ufficialità nel primo pomeriggio: l' Empoli ha esonerato l'allenatore Cristian Bucchi . Decisiva la sconfitta casalinga contro il Pescara per 1-2. I toscani, dopo essere stati anche primi in classifica, arrivano da tre soli pareggi in sei gare, con due sconfitte esterne e una interna.L'allenamento di oggi pomeriggio è diretto dal tecnico della Primavera Antonio Buscé. Ora il club sta cercando un nuovo tecnico. Dopo aver sondato alcuni nomi, tra cui Davide Nicola , pare che il nome più caldo sia quello di Roberto Muzzi, allenatore in seconda dell'ex tecnico di Empoli e Genoa Aurelio Andreazzoli.