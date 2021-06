Emilio Volpicelli, 15 gol e poi l'addio: il bomber del Matelica firma per la Viterbese

MATELICA - Emilio Volpicelli, ex attaccante del Matelica è il primo colpo ufficiale del mercato della Viterbese. La trattativa nata un mese è andata a buon fine nella serata di ieri, con l'attaccante napoletano che ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù nella mattinata. Nato il 3 agosto del 1992, Volpicelli, ha segnato 15 reti in 41 presenze nell'ultima, magica, stagione culminata con la neo promossa Matelica arrivata al terzo turno dei playoff nazionali. «Abbiamo un reparto offensivo importante - spiega il direttore sportivo della Viterbese Mauro Facci - Murilo, Volpicelli, Tounkara, Simonelli e Tassi sono tutti calciatori sui cui puntiamo. Vogliamo inserire oltre a Volpicelli un altro elemento importante, ma non abbiamo fretto visto che il mercato è appena iniziato». Prossimo obiettivo Facundo Lescano, attaccante in uscita dalla Sambenedettese.

