Emergenza maltempo in Emilia Romagna, il Lecco diretto ad Ancona costretto a cambiare i piani trasferta

ANCONA- L'emergenza maltempo da gestire anche nel mondo del calcio in modo più o meno indiretto. A tal proposito il Lecco, ospite domani sera (20.30) dell'Ancona al Del Conero per l'andata degli ottavi di finale playoff, è stato costretto a rivedere i suoi piani di trasferta per raggiungere il capoluogo da stasera come da prassi.

LEGGI ANCHE: Vigor Senigallia-Fano, arriva la decisione: il derby del Bianchelli aperto ai tifosi fanesi

Il piano B

La truppa bluceleste sarebbe dovuta partire questo pomeriggio da Milano Centrale con un Frecciarossa diretto ad Ancona con arrivo prima di cena.

I disagi sulla rete ferroviaria hanno costretto al cambiamento dei piani. Partenza in prima mattinata, alle 9.30, in pullman da Lecco con arrivo previsto intorno alle 19.30. Nell'itinerario di viaggio, vista l'A14 completamente bloccata nel tratta dell'Emilia Romagna, è stata necessaria una deviazione su Firenze. Una trasferta sicuramente difficile che permetterà ai calciatori qualche ora di riposo in un albergo in zona stadio in vista di domani sera. L'alternativa sarebbe stata la partenza domani mattina con tutti i relativi rischi del caso.