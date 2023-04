Elisabetta Cocciaretto vince il primo turno del master 1000 di Madrid e sale al numero 47 del ranking mondiale

Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del master 1000 di Madrid. La ventiduenne tennista fermana ha battuto in due set la ceca Barbora Strycova, attualmente senza ranking a causa della recente maternità, ma giocatrice di indubbio valore che è stata anche al numero 16 della classifica mondiale. Elisabetta, dopo 2 ore e 13’, si è imposta con il punteggio di 6-3 7-6 Al termine di un match nel quale ha avuto qualche problema nel secondo set.

Tie break decisivo

Dopo essersi aggiudicato il primo parziale al nono gioco, alzando progressivamente il livello del suo gioco dal 2-3 in suo sfavore ed essersi aggiudicata 6 games di fila che la portavano al 2 a 0 nel secondo set, ha subito la rimonta della Strycova, che la raggiungeva sul 2 pari e poi riusciva ad agganciarla ancora su 5 pari dopo che la marchigiana si era portata avanti 5 a 2. Poi nel tie break decisivo la Cocciaretto si aggiudicava il set e la vittoria per 7 punti a 5 sfruttando il terzo dei match balls a sua disposizione.

Ora sotto contro "l'amica" Paola Badosa

Ora, nel secondo, turno, affronterà la spagnola Paola Badosa, numero 42 del ranking mondiale, mai affrontata in precedenza. Soddisfatta Elisabetta al termine del match. «Ho giocato contro un’avversaria di valore e sono molto contenta di questa affermazione. Ora la Badosa, con cui mi sono allenata un paio d’anni fa. E’ un’avversaria certamente difficile che farà di tutto per mettermi in difficoltà. Ma mi sento pronta e fiduciosa di disputare una bella partita». Con questo successo la tennista di Fermo avanza di tre posizioni in classifica mondiale, attestandosi al numero 47.