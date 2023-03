ANCONA Giornata di pugilato, con un buon contorno di pubblico, organizzata dall’Upa Ancona al Cus Ancona. In mattinata il primo Criterium Regionale Giovanile con la partecipazione dei giovanissimi, da 5 a 11. Nel pomeriggio il VI Memorial Marco Pierangeli, dilettantistica per ricordare il pugile sedicenne che nel 2006 scomparve prematuramente. Tra dilettanti in evidenza il ventiduenne della Upa Ancona Oushane El Hadji Fall, allenato dal maestro Marco Cappellini, che dopo tre intensi round è riuscito a battere ai punti il pur bravo Michele Belleggia della Nike Fermo. Oushane si è confermato un pugile assai mobile, dotato di un notevole gioco di gambe e tempismo, e avvantaggiato anche dalle lunghissime leve, ha sempre anticipato l’avversario con colpi d’incontro rispondendo puntualmente alle sue azioni.

Altro match degno di nota quello tra gli élite 71 kg Matteo Castelli della pugilistica Jesina che si è imposto su Giovanni Polverari dell’Audax Fano, al termine di un combattimento sempre all’attacco da parte di entrambi. Nella categoria youth 57 kg il 16enne Cristian Colonna dell’Upa Pittori ha battuto ai punti il coetaneo Damiano Ricci della Pugilistica Jesina. Per gli junior categoria 54 kg Marta Kolodziej della Boxing Club Castelfidardo batte ai punti Martina Ascione della Nike Fermo a conclusione di un match applauditissimo dal pubblico. A Marta Koldziej il premio quale miglior pugile della serata consegnato dal presidente del Coni Marche Fabio Luna e della Fp regionale Luciano Romanella.

Gli altri risultati: Vincenzo Maio (BC Castelfidardo) b. Tommaso Ascani (UPA Ancona); Jacopo Costanzi (Nike Fermo) b. Riccardo Balloriani (Upa Ancona); Damir Caselli (Adora Boxe) b. Lorenzo Pigliacampo (Upa Ancona); Giorgio Borrelli (Audax Fano) b. Giulio Berroni (Upa Ancona); Manuel Cirillo (Phoenix Fano) b. Gianluca Intermite (Upa Ancona); Michele Cosentino (Academy Loreto) b. Rachdi Ayoub (Upa Ancona); Omid Fadaeihobarhan (Upa Ancona) e Mario Di Gioia (Pug. Senigalliese) pari; Leonardo Perini (San Giorgio Boxe) b. Jamel Abroud (Pug. Jesina).