Edin Dzeko, la famiglia si allarga: la moglie Amra incinta di una bambina

La famiglia di Edin Dzeko si allarga sempre di più. Amra Silajdžić, la moglie del centravanti bosniaco della Roma, ha infatti annunciato oggi di essere incinta di una bambina, che nascerà a settembre.

LEGGI ANCHE:

Motomondiale 2020 a serio rischio cancellazione: ecco la situazione

Per il numero nove giallorosso, quindi, la famiglia diventa ancora più 'allargata'. Edin Dzeko e sua moglie Amra hanno infatti due bambini, Una e Dani, rispettivamente di quattro e due anni a mezzo, ma vivono anche con la 16enne Sofia, la primogenita della modella, attrice e filantropa bosniaca, nata dal precedente matrimonio con l'uomo d'affari serbo Vladimir Vićentijević.

La top model Amra Silajdžić-Džeko, 35 anni, si trova quindi ad affrontare la sua quarta gravidanza. Dopo la fine del matrimonio con Vićentijević (i due erano stati sposati dal 2001 al 2007), Amra aveva iniziato la relazione con Edin Dzeko nel 2011, per poi sposarsi tre anni dopo. Su Instagram, dove ha pubblicato una tenera foto di famiglia e l'ecografia, la moglie di Edin Dzeko ha scherzato così: «La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa- anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più».

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA