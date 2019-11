Ecco le uniche 16 squadre sempre in gol finora: la Recanatese tira il gruppo

ANCONA - Solo la Recanatese in Serie D e altre 15 squadre, su un totale di 247 fino al girone H di Seconda Categoria, sono andate sempre in gol almeno una volta in ogni partita disputata da settembre a oggi. Se i leopardiani, secondi nel girone F del massimo campionato dilettanti, hanno sempre goleato nelle prime 13 giornate, tutte le altre lo hanno fatto nelle prime 11 partite della stagione.



Se in Eccellenza nessuna delle 16 squadre è riuscita a fare il filotto, in Promozione solo la Civitanovese, terza in classifica nel girone B, ha sempre segnato almeno un gol in campionato ma anche nelle cinque gare di Coppa finora disputate. In Prima Categoria sono solo 3 le squadre sempre a segno finora: Fermignanese e Santa Veneranda nel girone A, oltre al Centobuchi nel D. Sabato scorso si è arenato il Casette Verdini (0-0 a Pollenza), mentre alla 10ª giornata s’era fermato il Trodica (0-0 a Fiuminata) sempre nel girone C.



In Seconda la lista si allunga con altre 11 squadre dal gol facile: nel girone A la Vis Canavaccio, nel B Maior, Muraglia e Pontesasso, nel C solo il Senigallia e nel D il Largo Europa, nell’E la Vigor Sant’Elpidio, nell’F il il Telusiano, nel G l’accoppiata Gmd Grottammare e Santa Caterina e nell’H gli Orsini.



Sono state stoppate nell’ultimo fine settimana il Real Gimarra, che ha perso 2-0 a Gradara nel B, e il Torrione, che ha pareggiato 0-0 in casa della Pro Calcio. Si erano invece bloccate alla 10ª giornata Fermignano, Frontonese e Schieti nell’A, il Tavullia nel B e il Montoro nel D.





