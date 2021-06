Ecco il possibile girone B con Ancona-Matelica, Fermana, Samb e Vis Pesaro al via

ANCONA - Si iniziano a delineare i tre gironi di Serie C dopo che è stata completata la batteria delle 60 squadre che hanno diritto ad iscriversi al prossimo campionato. Le quattro marchigiane, Ancona-Matelica, Fermana, Samb e Vis Pesaro, dovrebbe far parte tutte del girone B, che vedrà anche inserite le sette squadre emiliano-romagnole (Reggiana, Carpi, Piacenza, Modena, Cesena, Imolese e Fiorenzuola), quattro toscane (Carrarese, Pontedera, Grosseto e Montevarchi), due abruzzesi (Pescara e Teramo), una ligure (Virtus Entella), una sarda (Olbia) e un’umbra (Gubbio). Ovvio che prima bisogna attendere l’esito dell’iscrizione al campionato 2021/2022, la cui scadenza è prevista per il 28 giugno con la presentazione della fideiussione di 350mila euro e il pagamento della tassa d’iscrizione di 50mila euro.

