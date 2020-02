Ecco Porto d'Ascoli-Anconitana la supersfida che vale doppio

ANCONA - Programma diviso in due giornate con la quinta di ritorno che ieri ha visto il ritorno al successo dell'Azzurra Gallo Colbordolo che piegando grazie a due gol di Muratori l'Azzurra Colli è tornata in testa alla classifica, Nell'altro anticipo tris della Valdichienti Ponte contro la San Marco Servigliano Lorese.



E adesso riflettori tutti puntati sulla sfida del Ciarrocchi dove il Porto d'Ascoli prova l'aggancio alla capolista Anconitana. Da seguire anche le sfide tra Montefano e Marina e quella del "Bianchelli" tra Vigor e Urbania.









Il programma



Atl. Gallo Colbordolo - Atl. Azzurra Colli 2-0 giocata ieri



Valdichienti Ponte - Servigliano Lorese 3-1 giocata ieri





Porto d'Ascoli - Anconitana



Fabriano Cerreto - Fossombrone



Atletico Alma-Grottammare



Montefano- Marina



Castelfidardo - Sassoferrato Genga



Vigor - Urbania















Classifica:





Azzurra Gallo Colbordolo 34, Anconitana 33, Castelfidardo 32, Fossombrone 31, Porto d'Ascoli, Montefano 30, Urbania 29, Marina 27, Atletico Alma, Valdichienti Ponte 26, Vigor 25, Fabriano Cerreto 21, Azzurra Colli 20, Servigliano Lorese, Grottammare 19, Sassoferrato Genga 13,



Atl. Gallo Colbordolo, Azzurra Colli, Valdichienti Ponte e Servigliano Lorese una partita in più.





