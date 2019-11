Ecco dove l'Ascoli è primo in classifica insieme al Pisa e davanti al Pordenone

ASCOLI - Ascoli e Pisa in vetta alla classifica di Serie B con 21 punti, davanti al Pordenone (20) e alla coppia Benevento-Crotone (19). Perugia a un solo margine di distanza dagli spareggi playout a quota 13, con Chievo Verona, Spezia e Cremonese tutte in piena zona retrocessione a soli 11 punti. Non siamo impazziti, né il turno di sosta per le gare delle Nazionali ha stravolto la graduatoria del campionato cadetto: quella appena indicata sarebbe la classifica ufficiale della Serie B se le partite durassero solo un tempo. Il primo, per l’esattezza. In queste dodici gare del torneo infatti, Ascoli e Pisa sono le squadre che hanno raccolto più punti dal fischio d’inizio della gara fino al rientro negli spogliatoi al 45’: ben 21 come detto, grazie a un ruolino di marcia identico fatto di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 9 gol realizzati e 5 subiti. E una media di 1.75 punti a partita, ovviamente più alta di quella attualmente detenuta dal Picchio (1.41). In altre parole: se i match durassero solo il primo tempo, bianconeri e toscani sarebbero oggi a braccetto davanti a tutti gli avversari a coltivare un sogno chiamato Serie A. Ultimo aggiornamento: 18:20





© RIPRODUZIONE RISERVATA