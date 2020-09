Marina-Anconitana e Jesina-Fabriano Cerreto: si fa subito sul serio

ANCONA - Pronti, si parte. Anzi, si è partiti ieri con l'anticipo tra Porto d'Ascoli e Valdichienti Ponte che si è chiuso senza gol. Detto del primo verdetto della nuova stagione ecco le altre otto partite con sfide subito interessanti come quella al Carotti tra Jesina e Fabriano Cerreto ma merita grande attenzione anche il confronto tra Urbania e Atletico Ascoli. Esordio in trasferta per l'Anconitana in quel di Marina, giocano in casa invece Vigor (contro il San Marco Servigliano) e Biagio Nazzaro Chiaravalle (contro l'Atletico Gallo).



Eccellenza, la prima giornata





Porto d’Ascoli – Valdichienti Ponte 0-0 giocata ieri

Urbania – Atletico Ascoli

Marina – Anconitana

Urbino – Sangiustese

Jesina – Fabriano Cerreto

Forsempronese – Montefano

Biagio Nazzaro – Atletico Gallo

Azzurra Colli – Grottammare

Vigor Senigallia – San Marco Servigliano

