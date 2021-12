Fossombrone, Marina e Atletico Ascoli provano a lanciare un messaggio alla Vigor

ANCONA - Turno di riposo oggi per la capolista, chi si avvicinerà alla Vigor Senigallia? Mercato aperto, prime novità e ora l'occasione per le inseguitrici di lanciare un messaggio ai rossoblù. Gioca in casa il Fossombrone, idem il Marina, impegno esterno sul campo del fanalino di coda invece per l'Atletico Ascoli in una giornata anche sulla parte basse della classifica di confronti interessanti ne propone tanti.

Tredicesima giornata

Azzurra Colli - Valdichienti

Fossombrone - Biagio Nazzaro

Grottammare - Urbania

Urbino - Jesina

Marina- Fabriano Cerreto

Montefano - Sangiustese

P.S. Elpidio - Atl. Gallo Colbordolo

San Marco Servigliano - Atl.Ascoli

Riposa: Vigor Senigallia

Classifica:

Vigor Senigallia 26, Fossombrone 22, Marina 20, Atl. Ascoli, Azzurra Colli, Sangiustese 18, Valdichienti, Urbania 17, Jesina. Montefano, Atl. Gallo 16, P.S. Elpidio 15, B. Nazzaro 13, Urbino 9, Grottammare 8, Fabriano Cerreto 7, San Marco Servigliano 2.

