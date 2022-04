Un altro terremoto alla Biagio Nazzaro. Vigor-Servigliano e Urbania-Fossombrone, il duello per la vetta si fa bollente

ANCONA - Nuova puntata del duello al vertice Vigor-Fossombrone con i rossoblù impegnati in casa contro il fanalino di coda Servigliano mentre l'undici di Fucili è atteso ad un vero e proprio esame di fuoco ad Urbania in un derby che vale tanto per entrambe le formazioni. A proposito di derby punti pesanti quelli in palio anche tra Biagio Nazzaro e Jesina, tutta da seguire anche la sfida tra Sangiustese e Azzurra Colli. Ma a proposito di Biagio Nazzaro stamattina sono arrivate le dimissioni di mister Omiccioli, la società a poche ore dallo start della sfida con i leoncelli ha chiamato mister Favi.

Vigor- San Marco Servigliano

Atl. Ascoli - Urbino

Atl. Gallo - Marina

Biagio Nazzaro - Jesina

Grottammare- P.S. Elpidio

Sangiustese - Azzurra Colli

Urbania - Fossombrone

Valdichienti-Fabriano Cerreto

Riposa: Montefano

CLASSIFICA:

Vigor 49, Fossombrone 46, Azzurra Colli 40, Jesina, Sangiustese 37, Atl. Ascoli 36, Marina 34, Valdichienti 33, Montefano 32, Atl. Gallo 31, Fabriano Cerreto 29, P. S. Elpidio, Urbania 26, Urbino 25, Biagio Nazzaro 22, Grottammare 15, Servigliano 11.

