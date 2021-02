Il Tolentino cala un altro poker, tris del Castelfidardo. La Recanatese precipita ancora: 4-2 ad Albalonga

ANCONA - Dopo i gironi a venti squadre anche gli altri raggruppamenti della Serie D si apprestano ad effettuare il giro di boa con la 18ª giornata. Inizia il girone di ritorno anche per il girone F con due derby tutti da gustare dopo l’anticipo Vastese-Rieti terminato 0-0. Alla fine sorridono il Castelfidardo, che batte 3-0 il Montegiorgio, e il Tolentino che travolge il Porto Sant’Elpidio, battendolo 4-0, stesso e identico risultato ottenuto mercoledì scorso contro la capolista Campobasso. Cade ancora la Recanatese che provava a svoltare ad Albalonga con Giovanni Pagliari in panchina al posto di Federico Giampaolo: è finita 4-2 per i laziali. Su tutti i campi è stato effettuato un minuto di raccoglimento, prima dell’inizio delle gare, per ricordare Mauro Bellugi, ex azzurro e difensore di Inter, Bologna e Napoli, che si è spento a 71 anni a Milano, in seguito alle complicazioni di salute legate all’infezione da Covid.

SERIE D girone F 18ª giornata (ore 14.30)

Vastese-Rieti 0-0

Campobasso-Aprilia 1-0 (80’ Rossetti)

Castelfidardo-Montegiorgio 3-0 (37’ Perpepaj, 70’ su rigore Giampaolo, 90’ Cusimano)

Castelnuovo Vomano-Fiuggi 2-2 (6’ Loviso, 13’ Gaetani, 62’ Loviso, 78’ )

Cynthialbalonga-Recanatese 4-2 (3’ Pace, 14’ Raparo, 28’ Cardella, 40’ Cardella, 67’ Di Cairano, 84’ Pera)

Matese-Agnonese 2-0 (11’ Masi, 43’ Albanese)

Notaresco-Pineto rinviata

Tolentino-Porto Sant’Elpidio 4-0 (4’ Minella, 35’ su rigore Minella, 37’ Conti, 58’ Minella)

Vastogirardi-Real Giulianova 3-1 (10’ Cesario, 24’ Salatino, 51’ Mele 75’ Minchillo)

CLASSIFICA

Campobasso** 36

Castelnuovo 34

Notaresco** 32

Cynthialbalonga 28

Castelfidardo* 28

Vastogirardi* 27

Rieti* 26

Vastese (-1) 25

Recanatese*** 22

Tolentino** 21

Aprilia* 21

Montegiorgio**** 20

Fiuggi** 19

Pineto***** 17

Matese**** 17

Giulianova** 9

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese*** 3

* ogni asterisco una partita in meno

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA