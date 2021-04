Due derby decisivi e la Samb a Verona: la Fermana può già essere salva prima di giocare

ANCONA - Due derby decisivi soprattutto per la salvezza, oltre alla Samb obbligata a vincere a Verona per aspirare ancora ai playoff nonostante la sicura penalizzazione di 5 punti in arrivo e il fallimento della società per ora solo rinviato. Si gioca la terzultima giornata del girone B di Serie C che può essere decisiva per la Fermana, di scena alle 20.30 al Benelli di Pesaro contro la Vis: la salvezza può essere matematica già dal pomeriggio. Se solo l’Arezzo battesse il Legnago alle ore 15, i gialloblù festeggerebbero ben prima di giocare. In caso contrario, servirà un punticino con la Vis, dopo la sconfitta del Ravenna nell’anticipo contro il Perugia. Detto che anche la Vis con una vittoria sarebbe già ben oltre il guado e vedrebbe la salvezza, da seguire anche Matelica-Fano alle 15: i biancorossi inseguono una vittoria per blindare i playoff, i granata devono vincere per aspirare ancora nella salvezza diretta.

SERIE C girone B 36ª giornata 17ª ritorno

Ravenna-Perugia 0-3 (54’ Rosi, 74’ Bianchimano, 89’ Burrai)

Gubbio-Mantova oggi ore 15 Sky Sport 255

Legnago Salus-Arezzo ore 15

Matelica-Fano ore 15

Virtus Verona-Samb ore 15

FeralpiSalò-Carpi ore 17.30

Modena-Padova ore 17.30 Sky Sport 255

Cesena-Imolese ore 20.30 Sky Sport 255

Vis Pesaro-Fermana ore 20.30 Sky Sport 256

Triestina-Sudtirol lunedì 19 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Perugia 73

Padova 73

Sudtirol 71

Modena 63

FeralpiSalò 56

Triestina 54

Cesena 53

Matelica 52

Samb 50

Mantova 47

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Carpi 41

Fermana 41

Vis Pesaro 37

Legnago Salus 34

Fano 31

Imolese 29

Arezzo 27

Ravenna 26

