Draft Nba al via con l'ex Vuelle Eboua che prova a coronare un sogno

PESARO Sarà il primo appuntamento della stagione 2020-‘21 che inizierà il 22 dicembre. Domani è in programma l’attesissimo draft Nba, al quale parteciperà anche l’ex Vuelle Paul Eboua. In origine, si sarebbe dovuto tenere come ogni anno a giugno, la pandemia e la sospensione di 4 mesi della Nba lo hanno rinviato prima al 18 ottobre, e quindi al 18 novembre 2020. Come già successo nel 2019, anche l’edizione 2020 si terrà in forma virtuale con il commissioner Adam Silver negli studi Espn di Bristol, in Connecticut, ad annunciare la prime scelte e i giocatori in collegamento video. Si comincia alle 19 americane ovvero all’una di notte in Italia. L’evento andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno. Il nostro paese avrà un rappresentante da primo giro, probabilmente entro le prime 20 chiamate: Nico Mannion, regista da Arizona University. Il papà, Pace Mannion a lungo ma Cantù, era stato la quarantatreesima scelta al Draft Nba nel 1983 da parte di Golden State. L’altro italiano sarà, appunto, l’ala ex Carpegna Prosciutto Paul Eboua, che parte con l’obiettivo di raggiungere gli azzurri Gallinari, Melli e Belinelli oltreoceano. Per Eboua si guarda a una chiamata al secondo giro, con buone possibilità. Si è preparato moltissimo con grande disciplina e determinazione e negli ultimi giorni il talento originario del Camerun ha lavorato a Santa Barbara. C’è fermento tra le squadre che potranno utilizzare lo scambio delle scelte come partita di giro per completare operazioni di mercato più importanti. Il “pesarese” Henri Drell ha ritirato il suo nome da pochi giorni. Potrà ripresentarlo nel 2021 oppure aspettare il 2022, in cui sarà automaticamente eleggibile. I pezzi pregiati sono Harden e Westbrook da Houston e Chris Paul da Oklahoma. Il bacino riguarda atleti che sono usciti dalle università americane o dai campionati internazionali, che abbiano compiuto i 19 anni nell’anno di svolgimento del draft. I giocatori non scelti diventeranno free agent e potranno comunque firmare un contratto con un team Nba o altrove.

Ultimo aggiornamento: 16:03

