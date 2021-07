Doppio colpo della Vis Pesaro: biennale per Marcandella dal Padova, Farroni arriva in prestito

PESARO - Due rinforzi in un giorno per la Vis Pesaro che comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Padova Calcio delle prestazioni sportive del calciatore Davide Marcandella. Il neo biancorosso ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per la stagione 2023-2024. Marcandella (classe 1997) è cresciuto nel Padova e vanta 12 presenze in Serie B, 52 in C e 53 in Serie D, all’inizio della carriera. Lo scorso anno ha segnato 4 reti nelle file della Virtusvecomp Verona.

Inoltre il club biancorosso ufficializza anche l’arrivo dalla Reggina di Alessandro Farroni con un contratto di cessione annuale temporanea. Il portiere classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Perugia ha poi militato in diverse società con 79 presenze in Serie D e 25 in C. Ha terminato la scorsa stagione alla Juve Stabia (Serie C, girone C) con ottime prestazioni.

