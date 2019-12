Dopo Gucci spunta anche il nome di Chinellato per correggere l'attacco del Fano

FANO Spunta un nuovo nome per rialzare le quotazioni dell'attacco del Fano, in vista del mercato invernale. Sono solo 16 le reti segnate finora dalla squadra granata, che detiene il quarto peggiore reparto offensivo del girone B di Serie C: per questo urge al più presto un rinforzo davanti. Oltre al possibile ritorno di Niccolò Gucci, ora sarebbe accostato al Fano anche il nome di Matteo Chinellato, centravanti classe ‘91, legato al Lecco da un contratto biennale. Ci sarebbe però da vincere la concorrenza della Giana Erminio. L’attaccante trevigiano di 28 anni vanta 37 reti segnate in 216 partite, il top nella stagione 2015/16 in Serie C con il Cuneo: chiuse con 12 reti in 30 presenze.





© RIPRODUZIONE RISERVATA