La domenica da sogno oltre la sconfitta: Paoletti da San Benedetto debutta nella massima serie in Sampdoria-Napoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Sorridono le Marche del calcio. Flavio Paoletti, centrocampista classe 2003 nativo di San Benedetto del Tronto e residente a Colli del Tronto, al minuto ottantatré di ieri (8 gennaio) ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia blucerchiata in Sampdoria-Napoli terminata 0-2 in favore dei partenopei primi in classifica.

Riecco la Lega Pro per la prima del '23: blitz Vis. Fermana e Recanatese da sogno. L'Ancona in posticipo

Il percorso

Paoletti è cresciuto calcisticamente nel Castel di Lama prima di spostarsi a Genova, sponda Sampdoria, per il resto della trafila giovanile. Allievi, Primavera poi le convocazioni con la prima squadra di mister Dejan Stankovic fino all'esordio contro la capolista di Luciano Spalletti nel giorno del ricordo di Marassi al bomber Gianluca Vialli.