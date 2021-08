Diritti tv, Dazn si accorda con Sky e Tim per la trasmissione delle gare nei locali pubblici

Accordo triennale tra Sky e Dazn per quanto riguarda la trasmissione delle partite di Serie A in tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky. Così dal 21 agosto, per i locali pubblici, Sky accenderà il nuovo canale Sky Sport Bar per poter vedere tutte le gare del massimo campionato. Questo accordo con Dazn si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle coppe europee riservata ai clienti Sky Business. Così per il triennio 2021-24, sarà visibile tutta la Champions, l’Europa League e la Conference League. Oltre che tutte le 380 partite di Serie B, oltre playoff e playout, e il calcio europeo con le migliori partite di Premier, Bundesliga e Ligue 1.

Non solo. Accordo triennale anche tra Tim e Dazn – che sarà finalizzato nei prossimi giorni – per la distribuzione del suo servizio nel circuito Horeca (hotel, ristoranti e bar) tramite TimVision. Grazie all’intesa, il meglio del calcio nazionale e internazionale, disponibile sull’app di Dazn, sarà visibile negli esercizi commerciali con TimVision. Oltre a tutte le partite della serie A, della B e dell’Europa League, saranno disponibili la Conference League, la Liga spagnola, la Fa Cup. Oltre che la Moto Gp, la Nfl, l’Ufc, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar.

