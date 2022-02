Diretta Villarreal-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ora si comincia a fare sul serio: la Juventus vola in Spagna per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, ospite del Villarreal all'Estadio de la Cerámica. Massimiliano Allegri è consapevole dell'ostacolo insidioso che si trova davanti e predica la massima calma: tante le assenze, soprattutto in difesa dove è costretto a riproppore un inedito Alex Sandro centrale di difesa al fianco di De Ligt. Bonucci riesce a recuperare ma solo per la panchina. Zakaria favorito su McKennie per una maglia dal 1' e davanti spazio alla coppia Vlahovic-Morata con Dybala out. Unai Emery non recupera Gerard Moreno e davanti fa affidamento a Danjuma e all'ex "italiano" Lo Celso.

Segui la diretta di Villarreal-Juventus

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. A disp.: Asenjo, Iker, Mario, Aurier, Mandi, Estupiñán, Iborra, Pino, Trigueros, Moi Gómez, Alcácer, Dia. All.: Emery

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Bonucci, McKennie, Locatelli, Kean, Soulé. All.: Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa martedì 22 febbraio alle 21 in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) e in streaming su Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW TV e Infinity+. La diretta testuale del match sarà disponibile sul sito del Messaggero.

