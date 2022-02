Diretta Spezia-Roma, probabili formazioni e dove guardarla in diretta e streaming

La Roma cerca a La Spezia l'antidoto contro la pareggite da campionato (tre di fila in altrettanti match) per rilanciare le proprie ambizioni europee e scrollarsi di dosso i problemi delle ultime settimane. La squadra di Mourinho - che sconta oggi la prima delle due giornate di squalifica, in panchina andrà Foti - fa visita ai liguri di Motta, bravi a uscire dai bassifondi della classifica ma intenzionati a cercare punti preziosi dopo due k.o. di fila. Il tecnico dei bianconeri si affida all'ex Verde, con Nzola e Gyasi a dargli manforte in attacco. Giallorossi senza Oliveira e Felix: Veretout in pole per una maglia dal 1', davanti Mkhitaryan e Pellegrini a supporto di Abraham.

Segui la diretta di Spezia-Roma

Spezia-Roma, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Nzola, Gyasi. A disp.: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Agudelo, Strelec. All.: Thiago Motta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, L. Pellegrini; Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, El Shaarawy, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo. All.: Mourinho (in panchina Foti)

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Dove vederla in tv e diretta streaming

Spezia-Roma di campionato, in programma alle ore 18.05 allo Stadio "Picco" di La Spezia, sarà trasmessa in live tv e streaming esclusiva su Dazn. La diretta testuale della gara sarà disponibile sul sito del Messaggero.

