Roma-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Zaniolo verso la panchina

La Roma torna in campo in Serie A, dopo la sconfitta nel match di andata dei quarti di finale di Conference League con il Bodo. Senza lo squalificato Lorenzo Pellegrini, Mourinho si affida ancora a Tammy Abraham per provare a battere il fanalino di coda Salernitana. Zaniolo torna tra i convocati dopo i problemi fisici, ma parte dalla panchina. Si rivede anche Spinazzola, che ha recuperato dalla rottura del tendine d'Achille.

Roma-Salernitana, Zaniolo verso un’altra esclusione e in panchina si rivede Spinazzola

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All. José Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Ederson, L. Coulibaly, Zortea; Mikael, Djuric. All. Davide Nicola.

Dove vedere Roma-Salernitana

Il match tra Roma e Salernitana, in programma alle ore 18, si giocherà allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in diretta su DAZN.

