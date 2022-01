Diretta Roma-Lecce alle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Tocca alla Roma. La squadra di José Mourinho chiude gli ottavi di Coppa Italia facendo il suo debutto stagionale nella competizione ospitando all'Olimpico il Lecce. Per i giallorossi tutti dentro gli ultimi acquisti Maitland-Niles e Oliveira, Cristante dal 1' e Abraham a guidare l'attacco. I salentini arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato prima il Parma e poi una squadra di Serie A, lo Spezia. Mister Baroni cerca l'impresa e schiera il tridente composto da Strefezza, Coda e Rodriguez. Gabriel tra i pali. La vincente affronterà l'Inter.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Inter-Empoli 3-2: i nerazzurri vincono in rimonta ai supplementari...

Segui la diretta di Roma-Lecce.

📊 Bruno Conti ha giocato ben 64 partite in Coppa Italia con la maglia della Roma 👏



Ma non è il giallorosso con più presenze.

📑 Ecco la Top 10 https://t.co/9mrU93q1Bm#ASRoma pic.twitter.com/hLngy9IGPa — AS Roma (@OfficialASRoma) January 20, 2022

Roma-Lecce, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, S. Oliveira; C. Perez, Shomurodov, Felix; Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Keramitsis, Veretout, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo. All.: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. A disp.: Bleve, Vera, Di Mariano, Olivieri, Helgason, Bjorkengren, Faragò, Gallo, Blin, Hasic, Samoja, Dermaku. All.: Baroni.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Roma-Lecce, in programma alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA