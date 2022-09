Diretta Rangers-Napoli 0-0 a fine primo tempo: incrocio dei pali di Zielinski, grande parata di Meret su tiro di Arfield

Dopo la travolgente vittoria del Maradona contro il Liverpool, il Napoli cerca il bis in Champions contro i Rangers. Con un successo a Glasgow gli uomini di Spalletti possono portarsi in vetta al girone a punteggio pieno, ma prima ci sarà da vedersela con l'ostica formazione scozzese. Nessuna sorpresa di formazione per il Napoli, che in avanti punta su Simeone, coadiuvato da Kvaratskhelia e Politano.

Segui Rangers Glasgow-Napoli in diretta

Rangers-Napoli, formazioni ufficiali

Glasgow Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Davis; Tillman, Colak, Kent. All. Van Bronckhorst.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski: Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.