Diretta Sassuolo-Milan 0-3: due gol di Giroud, poi Kessie (e tre assist per Leao). Inizia il secondo tempo

È l'ultima giornata di campionato e il Milan si gioca lo scudetto a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Per diventare campioni d'Italia ai rossoneri basta un pareggio. L'Inter è infatti in svantaggio negli scontri diretti, quindi anche in caso di arrivo a pari punti il titolo verrà assegnato ai rossoneri. In palio, oltre alla vittoria del campionato, anche un posto in prima fascia al sorteggio della prossima Champions League.

APPROFONDIMENTI SPORT Diretta Sassuolo-Milan: Pioli sceglie Giroud e Leao, emiliani con il... SERIE A Scudetto, è il giorno. Bergomi: «L'Inter deve... COPPA ITALIA FEMMINILE Juventus-Roma, finale di Coppa Italia, Spugna ci crede:...

Segui Sassuolo-Milan in diretta

FINE PRIMO TEMPO

Due gol di Giroud, poi Kessie (e tre assist per Leao). Il primo tempo è tutto rossonero. Sei i tiri totali del Sassuolo contro i 14 (di cui 11 in porta) del Milan.

🚀 3 assists for Rafael Leao in the first half.



Starboy 🌟 pic.twitter.com/6bPNZi5TMp — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 22, 2022

TRE MINUTI DI RECUPERO

41' - Sassuolo si fa pericoloso in attacco. Frattesi di testa, Maignan risponde

36' GOL - Kessie segna il terzo gol dopo l'assit (il terzo nella partita) di Leao. Il protagonista di questa partita.

33' GOL - Raddoppio di Giroud, dopo una grande progressione di Leao che gli regala l'assist.

30' - Dopo i primi trenta minuti in apnea, il Sassuolo esce dalla propria area di rigore e cerca di essere pericoloso in attacco.

TIME OUT - Fa caldo a Reggio Emilia, le squadre si abbeverano

21' - Il Milan è tutto nella metà campo del Sassuolo. Tonali prova il tiro dalla distanza, Consigli si supera.

16' GOL - Giroud sblocca la partita su assit di Leao. Un gol che può valere lo scudetto

8' - Altra clamorosa opportunità per Leao, che dentro l'area di rigore si fa murare.

7' - Grande occasione per Giroud, Consigli risponde.

PARTITA INIZIATA

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Tressoldi; Đuričić, Magnanelli, Traorè; Ceide, Ciervo, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Diretta 0-0 Inter-Samp: ammonito Yoshida, Calhanoglu ci prova ​dal limite dell'area

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA