Diretta Liverpool-Benfica 1-0: conclusione di Luis Diaz potente ma poco precisa

Si riparte dal tre a uno per il Liverpool in Portogallo. Si riparte dalla convinzione che la squadra di Klopp possa riuscire a prendersi la semifinale di Champions League dove, ad attendere i Reds - perché pensare a un ribaltone è impossibile - ci sarà il Villarreal di Emery, vera sorpresa di questa Coppa. Non ci sono dubbi che gli inglesi siano i favoriti e non ci sono dubbi che la squadra che lotta con il Manchester City per la Premier League voglia mettere le cosa in chiaro sin da subito e mettere la parola fine, definitiva, al discorso qualificazione. Insomma, poche emozioni, se non quelle che potrebbe regalare una possibile goleada dei padroni di casa. Si parte alle 21.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Diretta Atletico Madrid-Manchester City 0-0: destro di De Bruyne...

Liverpool-Benfica, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas; Milner, Henderson, Keita; Diogo Jota, Firmino, Luis Diaz. All: Klopp.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez. All.: Verissimo.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Liverpool-Benfica, in programma stasera alle 21 ad Anfield, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming, il quarto di dinale di Champions League, sarà possibile vederlo su Now, Mediaset Infinity e attraverso l'app SkyGo.

Ultimo aggiornamento: 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA