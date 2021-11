Diretta Legia Varsavia-Napoli 1-0: dopo 45 minuti, decide il gol di Emreli. Azzurri vicini al pareggio

Ripetere la vittoria netta, meritata, del Maradona, per andare in testa alla classifica del girone. Il Napoli di Spalletti ha un solo compito questa sera: vincere. E la squadra azzurra ha nelle corde l'affermazione in casa del Legia Varsavia, distrutto due settimane fa. Il tecnico toscano qualcosa cambierà: gioca Petagna dall'inizio anche perché Osimhen è ancora out. Dentro anche Elmas dal 1', con Politano in panchina insieme a Mertens. Arbitra Visser.

SEGUI LA DIRETTA DI LEGIA VARSAVIA-NAPOLI

Legia Varsavia-Napoli, formazioni ufficiali

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Johansson; Josué, Madlenovic, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Luquinhas.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas.

Arbitro: Visser

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Legia Varsavia-Napoli è in programma giovedì alle 18:45 e si gioca allo stadio dell’Esercito Polacco di Varsavia, di Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport HD (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Legia Varsavia-Napoli anche su DAZN.

