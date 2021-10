Diretta Lazio-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni

Deve rialzarsi la Lazio di Maurizio Sarri dopo la batosta di Verona. L'ombra del Cholito Simeone si è aggirata nel ritiro di Formello, e contro la truppa di Italiano, che viene dalla netta vittoria contro il Cagliari, hanno un solo modo i biancocelesti per scacciare la paura: vincere. Altrimenti, con ogni probabilità, stasera si tornerà nelle segrete stanze del centro tecnico. «La squadra ritroverà le motivazioni giuste» ha detto Mau in conferenza stampa. Che manderà nuovamente in panchina Luis Alberto (spazio nel secondo tempo per lui) che sarà sostituito da Basic. Dovrebbe giocare anche Cataldi in mezzo, con Leiva a guardare.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano.

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

Lazio-Fiorentina, in programma oggi, 27 ottobre, alle 20:45, sarà possibile seguirla in streaming su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito IlMessaggero.it.

