Diretta Juventus-Sassuolo ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tornano Chiesa e Dybala dal primo minuto, dopo che per i due, Massimiliano Allegri, aveva deciso la panchina nel big match di domenica sera contro l'Inter. I bianconeri hanno una buona occasione per cercare di accorciare la classifica, sperando in qualche passo falso lì davanti. Il Sassuolo di Dionisi si presenta all'Allianz Stadium senza Boga, uno dei migliori dei neroverdi. Ma non sarà comunque un impegno semplice per la Juventus, che è obbligata a vincere dopo un avvio di stagione deludente. In porta c'è Perin. Spazio anche per Arthur in mezzo al campo. Gli emiliani si affidano a Berardi e Raspadori.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli: Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All.: Dionisi.

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

Juventus-Sassuolo, in programma oggi, 27 ottobre, alle 18:30, sarà possibile seguirla in streaming su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito IlMessaggero.it.

