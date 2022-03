Diretta Inter-Salernitana 1-0, Ranieri in tuffo anticipa Dumfries ed evita il raddoppio dei nerazzurri

L'Inter cerca il controsorpasso su Napoli e Milan, in attesa del match che le vedrà difronte domenica sera: a San Siro arriva la Salernitana, per una sfida che può significare molto per le sorti del campionato, sia che riguardi lo scudetto che la lotta per non retrocedere. Inzaghi si affida quanto può al turnover per far rifiatare alcuni titolarissimi: dentro Ranocchia, Gagliardini e Darmian, ancora straordinari invece per la coppia d'attacco Dzeko e Lautaro. Tegola invece per Nicola che dovrà fare a meno di Ribery, reduce da un incidente stradale in settimana: recupera Bonazzoli, probabile però che si accomodi inizialmente in panchina.

Segui Inter-Salernitana in diretta

Cronaca live

Primo tempo

30' Salvataggio in extremis di Ranieri che anticipa Dumfries evitando di fatto un gol già fatto dei nerazzurri

26' Ancora Lautaro pericoloso, questa volta però Sepe è bravo a deviare in corner la conclusione dell'argentino

23' INTER IN VANTAGGIO! Si sblocca Lautaro Martinez, che torna al gol con un preciso diagonale sul secondo palo che supera Sepe

18' Doppia occasione per l'Inter: prima Dzeko non arriva per un soffio sul cross di Dumfries, poi Lautaro calcia col sinistro ma trova una clamorosa traversa a dirgli di no

10' Colpo di testa di Lautaro Martinez centrale, para senza problemi Sepe

4' Salernitana vicina al vantaggio! Verdi è a tu per tu con Handanovic ma il tentativo sottoporta dell'attaccante finisce incredibilmente alto sopra la traversa

1' Comincia il match

Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disp.: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 88 Caicedo. All.: Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 25 Dragusin, 17 Fazio, 19 Ranieri; 10 Verdi, 18 L. Coulibaly, 13 Ederson, 20 Kastanos; 99 Mousset, 11 Djuric. A disp.: 72 Belec, 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Filipe, 88 Perotti. All.: Davide Nicola

ARBITRO: Marinelli

MARCATORI: 23' Lautaro (I)

ESPULSI:

AMMONITI: Darmian (I), Mousset (S)

RECUPERO:

Dove guardarla in tv e streaming

Inter-Salernitana di Serie A, in programma alle 20.45 dallo Stadio Meazza in San Siro, sarà trasmessa su DAZN e Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match anche su SkyGo, sui dispositivi mobili abilitati. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.

