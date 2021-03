Live F1, GP Bahrain in diretta: Hamilton davanti a Verstappen, strategie diverse. Ferrari quinta

25° giro - Hamilton ha 3"1 su Verstappen e sta gestendo il vantaggio, terzo tranquillo è Bottas a 6"5

24° giro - Vettel effettua il primo pit-stop, ultimo a farlo e riparte con gomme dure

24° giro - Perez raggiunge e supera Sainz per l'ottava posizione

Da segnalare un errore nel cambio gomme di Giovinazzi: nel momento del pit-stop, i meccanici avevano tre medie e una dura... Persi almeno 10 secondi

22° giro - Verstappen rosicchia decimi su Hamilton e si porta a 3"9

21° giro - Perez passa Alonso mentre Vettel a gomme ormai finite arriva lungo alla prima curva

20° giro - Hamilton conduce con 4"2 su Verstappen poi Bottas Norris Leclerc Ricciardo Stroll Sainz Vettel Perez Raikkonen Tsunoda Ocon Giovinazzi Russell Latifi Schumacher Gasly

Grande battaglia tra Vettel-Alonso-Sainz. Lo spagnolo supera entrambi con una bella manovra e anche Vettel beffa Alonso

Gran duello tra Vettel e Alonso, i due si superano un paio di volte, ma il tedesco, ancora senza pit-stop, prevale

19° giro - Secondo pit-stop per Perez che riprende la gara con gomme dure

17° giro - Hamilton comanda su Verstappen Bottas che ha superato Perez ottimo quarto. Poi Norris Leclerc Ricciardo Vettel Stroll Alonso Sainz Raikkonen Ocon Tsunoda Giovinazzi Russell Latifi Gasly Schumacher

17° giro - Hamilton è al comando con 6"5 su Verstappen che non ha seguito la strategia del rivale

Verstappen sente la sua Red Bull instabile e rientra ai box al giro 17 rimontando ancora gomme medie

Ancora senza cambio gomme Vettel e Verstappen

16° giro - Pit-stop per Bottas che come Hamilton monta le gomme dure

15° giro - Pit-stop per Sainz che va dalle soft alle medie

Hamilton passa facile Sainz che scende in quarta posizione

14° giro - Verstappen comanda davanti a Bottas, Sainz è risalito terzo per i pit dei rivali, Hamilton lo segue poi Perez Tsunoda Vettel Norris Leclerc Ricciardo.

13° giro - Hamilton ai box e passa da media a dura, una vera sorpresa questo cambio gomme del campione del mondo. Anche Ricciardo cambia le Pirelli, da soft a media, ma perde posizioni, tardivo il suo pit-stop

12° giro - Ai box Norris Leclerc Stroll Giovinazzi che dalle soft passano alle medie

10° giro - Verstappen non riesce ad allungare ed Hamilton è sempre a 1"8, perde invece Bottas a 6"6 dal leader mentre Norris quarto è a 12"5. Poi Leclerc Ricciardo Stroll Sainz Giovinazzi Raikkonen Perez Ocon Tsunoda Vettel Russell Latifi. Alonso va ai box per cambiare le gomme e passa dalle soft alle medie. Chiudono il gruppo Schumacher e Gasly che dopo aver cambiato l'ala anteriore ha montato gomme dure cercando di arrivare al termine del GP senza ulteriori fermate

9° giro - Norris riesce a superare Leclerc e va in quarta piazza mentre Stroll infila Alonso per la settima posizione

8° giro - Bel duello tra Leclerc e Norris, il quale si lamenta per essere stato accompagnato fuori pista dal pilota Ferrari

6° giro - Verstappen + 1"8 su Hamilton +5"1 Bottas +6"6 Leclerc inseguito da vicino da Norris Ricciardo Alonso Stroll Sainz Giovinazzi Raikkonen Ocon Vettel Perez in rimonta, Tsunoda Russell Latifi Schumacher Gasly

4° giro - Bottas supera Leclerc e sale terzo

Virtual safety car brevemente con Verstappen leader davanti ad Hamilton Leclerc Bottas

Gasly perde l'ala anteriore che rimane in pista dopo aver toccato banalmente Norris, Perez cambia le gomme, da media a media, mentre Schumacher si gira da solo come il suo compagno Mazepin, ma riparte

Ripartenza emozionante con Leclerc che attacca Hamilton il quale a sua volta attacca Verstappen, ma le posizioni non cambiano

La safety-car sta per rientrare ai box, corsa pronta a ripartire al giro 3

Notevole la partenza di Vettel che da 19esimo al 1° giro è transitato 14esimo

LAP 4/56 Safety Car is in and we're racing again! 1 VER

2 HAM

3 LEC

4 BOT

5 GAS

LAP 4/56 Safety Car is in and we're racing again! 1 VER
2 HAM
3 LEC
4 BOT
5 GAS
6 NOR#BahrainGP 🇧🇭 #F1

Subito incidente per il debuttante Mazepin, che partiva ultimo. Entra la safety-car.

Partenza pulita per Verstappen subito inseguito da Hamilton mentre Leclerc supera Bottas e si porta in terza posizione. Poi Gasly Norris Ricciardo Alonso Stroll Sainz Raikkonen Giovinazzi Ocon Vettel Tsunoda Russell Latifi Schumacher Perez Mazepin

Grazie alle indicazioni del box, Perez riesce a riavviare la sua Red Bull. Parteciperà alla gara, ma dovrà partire dalla pit-lane

La Red Bull-Honda di Perez è ferma a bordo pista, la partenza viene rinviata e i piloti compiono un altro giro di ricognizione.

Formation lap e subito un colpo di scena. Perez, 11esimo, è fermo lungo la pista

Con le gomme medie abbiamo Verstappen Hamilton Bottas Gasly Perez Giovinazzi Tsunoda Raikkonen Schumacher e Mazepin. Tutti gli altri con le soft

Vettel è stato penalizzato per non avere rispettato le bandiere gialle in qualifica e partirà ultimo. Non che cambi molto, da 18° a 20°

I venti piloti del Mondiale F1 2021 sono nell'abitacolo delle loro monoposto, pronti al giro di ricognizione

Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Mondiale F1 in Bahrain. La crescita della Red Bull con le azzeccate migliorie aerodinamiche, la potenza sempre maggiore del motore Honda, la momentanea crisi della Mercedes in difficoltà con l'aderenza nel posteriore della sua W12 (ma dai test pre campionato a oggi sono stati compiuti progressi significativi), la sorprendente reazione della Ferrari, propone una griglia di partenza decisamente interessante. Il poleman Max Verstappen non vuole concedere un metro a Lewis Hamilton che scatterà dalla prima fila e di certo non abdicherà tanto facilmente. Ma attenzione anche a Valtteri Bottas, terzo, il quale potrebbe giocare un ruolo determinante nella strategia di gara della Mercedes per cercare di contrastare Verstappen. L'olandese non potrà contare sul compagno di squadra Sergio Perez, deludente alla prima uscita stagionale e soltanto undicesimo. In seconda fila c'è con Bottas la Ferrari di Charles Leclerc.

A differenza dei primi tre che partiranno con gomme medie, il ferrarista scatterà con le gomme soft e nei primi giri potrebbe sparigliare le cose approfittando della mescola morbida delle sue Pirelli. La Ferrari in seconda fila non se l'aspettava nessuno, neanche lo stesso Leclerc mentre Carlos Sainz è ottavo per via di un errore nel corso della qualifica. Interessante anche la terza fila con la pimpante Alpha Tauri-Honda dell'aggressivo Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, con una McLaren-Mercedes in crescita. Settimo parte Lando Norris con la seconda McLaren mentre il rientro di Fernando Alonso in F1 è stato più che positivo avendo portato l'Alpine-Renault in nona piazza davanti alla tanto attesa Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll. Indietro invece i loro compagni di squadra, Sebastian Vettel ed Esteban Ocon, penalizzati dalla bandiera gialla uscita nel finale della Q1. Bene Antonio Giovinazzi, in sesta fila con l'Alfa Romeo-Ferrari.

