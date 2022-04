Diretta Genoa-Lazio 0-0: Acerbi vicino alla rete del vantaggio

Il Genoa per la salvezza, la Lazio per l'Europa. Alle 12.30 a Marassi Blessin e Sarri si sfidano nel lunch match e cercano tre punti, fondamentali per entrambi. I biancocelesti si affidano al solito Immobile, che non segna in campionato dal 14 marzo, mentre parte dalla panchina Pedro. Dall'altra parte chance per Piccoli, in campo dall'inizio.

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1) - Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli. All. Blessin

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere Genoa-Lazio

Il match tra Genoa e Lazio, con fischio d’inizio alle ore 12.30 allo stadio Ferraris di Genova, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky 251 e Sky Go.

