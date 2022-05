Diretta Genoa-Juventus ore 21: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Da una parte un Genoa disperato e chiamato a vincerle tutte per ritornare in una zona salvezza lontana 4 punti. Dall'altra una Juventus che ha ormai conquistato il piazzamento in Champions e non ha nulla da chiedere al campionato. Al Ferraris la pressione sarà tutta sui padroni di casa. I bianconeri, peraltro, sono attesi dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì prossimo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Genoa-Juve, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri

Arbitro: Sozza

Assistenti: Ranghetti – Vivenzi

IV uomo: Sacchi

Var: Abisso

Avar: Di Iorio

Dove vedere Genoa-Juve in tv e streaming

Genoa-Juventus è in programma alle ore 21 allo stadio Marassi. Il match sarà visibile in diretta su Dazn. Per vedere la partita basterà avere l'app della tv sulla smart tv o sullo smartphone, oppure collegare una vecchia televisione a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX. La partita verrà trasmessa in diretta anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

