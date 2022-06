Diretta gara F1 Gp Azerbaijan: dove vederla in tv e streaming

Un'altra tappa importante, stavolta in Azerbaijan. La F1 riaccende i motori, oggi al via la gara del Gran Premio d'Azerbaijan. Si tratta dell'appuntamento numero 8 del mondiale che, ancora una volta, vede partire in pole position la Ferrari di Charles Leclerc. Subito dopo Perez e Verstappen per una sfida che si annuncia avvincente sul circuito di Baku. Come sempre ilmessaggero.it seguirà la diretta testuale dell'evento che sarà trasmesso anche in tv. Il via, in programma alle ore 13, sarà trasmesso live da Sky (canale 207) per gli abbonati, mentre in chiaro e gratis sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 18:00. La visione in streaming è disponibile per chi è iscritto su Sky Go e Now Tv.

Segui la gara in diretta

