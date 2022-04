Diretta Atletico Madrid-Manchester City 0-0: destro di De Bruyne deviato in angolo

Il classico autobus parcheggiato davanti alla porta ha permesso all'Atletico Madrid di Simeone di tenere aperta la qualificazione. Il Manchester City ha vinto solamente 1-0 grazie alla rete di De Bruyne su assist di Foden nel secondo tempo. La superiorità è stata netta ma il risultato lascia ancora speranze ai campioni di Spagna a patto che cambino atteggiamento. Non si può pensare di affrontare altri 90 minuti senza avere in testa l'idea di attaccare. C'è un risultato da ribaltare anche se il City, ovviamente, farà sempre la solita partita: di padronanza, di qualità, e di carattere. La truppa di Guardiola è favorita, ovviamente, ma può succedere di tutto soprattutto per le qualità caratteriali dei Colchoneros.

Atletico Madrid-Manchester City, probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo: Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar, Renan Lodi; Griezmann, João Félix. A disp - Lecomte, De Paul, Suarez, Correa, Wass, Cunha, Carrasco, Hermoso, Vrsaljko, Serrano. All: Simeone.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. A disp - Steffen, Carson, Dias, Aké, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Edozie, McAtee, Lavia. All: Guardiola.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita di questa sera tra Atletico Madrid e Liverpool, in programma alle 21 al Wanda Metropolitano, sarà possibile seguirla in diretta esclusiva su Amazon Prime che per questa stagione ha acquisito i diritti della migliore partita del mercoledì sera della massima competizione europea. Il commento, come al solito, è affidato a Sandro Piccinini.

