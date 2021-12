Diretta Atalanta-Villarreal dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Per la storia. Per il terzo passaggio del turno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta di Gasperini ospita il Villarreal di Emery: una finale per la Dea, che ha bisogno di una vittoria per staccare il pass. Il momento è sicuramente positivo per i nerazzurri, che arrivano all'appuntamento dopo la bella vittoria di Napoli. Ma gli spagnoli hanno esperienza e hanno anche il doppio risultato a disposizione: una cosa da tenere in considerazione. Servirà, insomma, l'Atalanta migliore, quella vista al Maradona. Si può fare.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Diretta Juventus-Malmoe dalle 18.45: probabili formazioni e dove...

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-VILLARREAL

Atalanta-Villarreal, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Pasalic, Zapata. All. Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Trigueros, Capoue, Parejo, Gomez; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il calcio d'inizio a Bergamo è alle 21.00. Sarà possibile assistere in diretta tv ad Atalanta-Villarreal solo tramite l'app di Amazon Prime Video. La visione del match di Champions League è inclusa con Prime. Tutti coloro che non dispongono della sottoscrizione a Prime avranno la possibilità di iscriversi e guardare Atalanta-Villarreal su Amazon Prime Video: prova gratis per 30 giorni, poi 3,99 €/mese.

Ultimo aggiornamento: 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA