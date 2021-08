Dieng a Tokyo centra subito la finale nei 400, Legnante e Farroni cercano i loro primi ori

TOKYO - Con il 48”91 centrato oggi a Tokyo da Ndiaga Dieng nelle qualifiche dei 400 metri maschili T20, entrano nel vivo le Paralimpiadi anche per gli atleti marchigiani. Il fabrianese Giorgio Farroni per il ciclismo, la civitanovese Assunta Legnante per il lancio del disco e del peso e appunto il montecassianese Ndiaga Dieng per la corsa sono prontissimi a scendere in pista per difendere i colori azzurri e quelli della nostra regione. Ricordiamo anche la recanatese Federica Sileoni che nel dressage è stata bravissima, anche se non è riuscita a centrare la finale.

In ordine cronologico, inizierà Assunta Legnante che nella notte tra oggi e domani, alle ore 2.34, gareggerà nella finale del lancio del disco. Poi alle por 8.25 di domani mattina toccherà a Farroni nella crono e alle 12.11 ci sarà la finale dei 400 metri maschili T20 con protagonista il giovanissimo Ndiaga Dieng che ha staccato il biglietto per la finale con un ottimo 48”91 in quella che non è neanche la sua specialità, visto che il giovane di Montecassiano è specializzato nei 1500 metri. A seguire giovedì mattina alle ore 6.30 gareggerà ancora il fabrianese Giorgio Farroni, questa volta nella prova in linea, mentre venerdì sarà la volta di Assunta Legnante, in pedana alle ore 2.30 nella finale del peso e alle ore 3.13 ancora Dieng, questa volta nei 1500 metri.

