ROMA - La Roma trema perché potrebbe perdere la partita contro il Verona 3-0 a tavolino per colpa di una svista sulla lista dei 25 calciatori consegnata alla Lega. Come da regolamento, infatti, Amadou Diawara non sarebbe dovuto essere inserito tra gli Under 22, ma tra gli over avendo compiuto lo scorso luglio 23 anni.

