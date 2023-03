Di Lorenzo dal Napoli all'Italia: «Spalletti come Mancini». Fioccano i paragoni tra l'ex Ancona e il Ct jesino

«Oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo». Così Giovanni Di Lorenzo spiega il Napoli: il capitano azzurro in conferenza con la nazionale si prepara alla sfida delle qualificazioni all'Europeo contro l'Inghilterra: «Era così anche con la Nazionale dell'Europeo, poi qualche risultato ha portato a perdere questa spensieratezza. Dobbiamo ritrovare questo, giocare insieme e con entusiasmo. Voglio portare un po' del Napoli in questa Nazionale. Il gruppo è un po' cambiato, ma abbiamo giocatori di grande qualità».

«Giocare in una grande squadra come il Napoli aiuta, ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Mi sento migliorato in tanti aspetti. La spinta del Maradona? So cosa può dare quella gente, spero ci sia una atmosfera bella anche contro l'Inghilterra perché ci può spingere a ottenere un risultato importante» ha continuato Di Lorenzo, a metà tra Spalletti e Mancini. «Il ct mi ha dato la possibilità di esordire in Nazionale, è il sogno di chiunque. Non sta tanto a guardare il nome ma gioca chi merita, questa è una cosa che li accomuna. Spalletti mi ha migliorato come uomo e giocatore».